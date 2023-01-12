В Сети появилось видео, в котором лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков назвал русских "психически больными фашистами". Музыкант осудил действия России на Украине.
Актриса Яна Поплавская прокомментировала интервью певца и предположила, что Гребенщиков стал "безумным". Артистка уверенна, что у музыканта давно сформировалась антироссийское настроение по отношению к родине.
"Всегда было интересно: как человек неожиданно сходит с ума? Вот шёл куда-то или сидел на месте и раз — он уже безумен. Гребенщиков назвал россиян фашистами. Не тех, кто сжёг живых людей в Одессе, не тех, кто убивал детей Донбасса, а тех, кто пришёл защищать этих людей, остановить истребление, геноцид", — высказалась актриса в своем Telegram-канале.
Читатели Поплавской полностью поддержали её мнение и отметили, что артист стал "русофобом".
"Думаю, его просто купили с потрохами. А он рад, что его счета не арестованы",
"Да не с ума они сошли. Просто сбросили маски", — комментируют россияне.
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