Яна Поплавская заявила, что Гребенщиков "обезумел", когда назвал россиян фашистами

В Сети появилось видео, в котором лидер "Аквариума" Борис Гребенщиков назвал русских "психически больными фашистами". Музыкант осудил действия России на Украине.

Актриса Яна Поплавская прокомментировала интервью певца и предположила, что Гребенщиков стал "безумным". Артистка уверенна, что у музыканта давно сформировалась антироссийское настроение по отношению к родине.

"Всегда было интересно: как человек неожиданно сходит с ума? Вот шёл куда-то или сидел на месте и раз — он уже безумен. Гребенщиков назвал россиян фашистами. Не тех, кто сжёг живых людей в Одессе, не тех, кто убивал детей Донбасса, а тех, кто пришёл защищать этих людей, остановить истребление, геноцид", — высказалась актриса в своем Telegram-канале.

Читатели Поплавской полностью поддержали её мнение и отметили, что артист стал "русофобом".

"Думаю, его просто купили с потрохами. А он рад, что его счета не арестованы", "Да не с ума они сошли. Просто сбросили маски", — комментируют россияне.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.