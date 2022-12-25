Уехавших из страны граждан РФ не стоит возвращать обратно с помощью различных преференций и льгот, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся", — напомнил политик.
Он отметил, что россияне в подавляющем большинстве не поддерживают беглецов, а считают их предателями "страны, родных и близких".
По словам Володина, покинувшие Россию граждане продолжают работать на удалёнке, а значит им доступны все льготы в соответствии с российскими законами.
"Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо", — резюмировал спикер в своём Telegram-канале.
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