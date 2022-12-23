WSJ: Европа осталась беззащитной перед любым агрессором из-за Украины

Из-за поставок вооружения на Украину военные склады НАТО опустели, а восполнение резервов боеприпасов в Европе займёт не один год, заявили американские эксперты.

"Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов", — пишут аналитики издания The Wall Street Journal.

Североатлантический альянс не сможет защитить территорию Европы от любого крупного противника, если такое нападение произойдёт в ближайшее время, приводят авторы материала слова представителя Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Специалисты напомнили: украинская армия расходует огромное количество снарядов. Оно настолько велико, что европейские и американские военные заводы просто не справляются с пополнением запасов.