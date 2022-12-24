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Шукшина назвала диким ролик RT про съеденного хомяка: "Опомнитесь!"

Общество

Мария Шукшина не одобрила ролик, в котором RT жёстко поздравил Европу с Рождеством. "Поздравительную" историю с хомяком в сети уже назвали "кринжухой".

Заслуженная артистка РФ считает, что ролики, в которых рассказываются истории добровольцев СВО, и видео с хомяком легко можно идентифицировать, так как у этих творений один почерк.

По сюжету европейская семья дарит ребёнку хомячка в 2021 году, в 2022 году европейцы остаются без света и заставляют хомяка бегать в колесе, чтобы он вырабатывал электричество, а в 2023 году несчастные родители с ребёнком вынуждены съесть хомяка, спасаясь от голода.

"Что в диком ролике от RT, где "уровень доброжелательности зашкаливает от нас русских… и печаль за чужое несчастье такая?" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Актриса уверена, что если бы наш русский солдат к врагу относился бы так, то Россия не сумела бы выиграть ни одну войну.

"Коллеги, это не наши ценности! Опомнитесь!" — призвала Мария.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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