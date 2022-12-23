Шукшину возмутили ролики о добровольцах СВО: исключительно за бабло или за айфон

Актриса Мария Шукшина назвала ролики о добровольцах СВО пошлостью и безвкусицей.

Заслуженная артистка России не одобрила сценарии роликов, в которых рассказывается о мотивах тех, кто вступает в ряды российской армии для участия в спецоперации на Укриане.

"Что в чудовищных роликах о якобы добровольцах, вступающих в ряды российской армии, исключительно за бабло, ну, или за айфон. (Уже доказали, что это не ЦИПсО, а снято в Подмосковье и других регионах, и с нашими актёрами, один из которых уже принес зрителям свои извинения)", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Шукшина напомнила о настоящих русских ценностях, таких как милосердие, сострадание, духовность. Она считает, что "на патриотическую повестку выделили много-много денег".

"Язык денег проще и понятнее православно-патриотического мировоззрения", - поделилась своим мнением актриса, подчеркнув, что "это не наша культура".

Ранее Марию Шукшину шокировал выпуск программы "Пусть говорят", в котором со зрителями заговорили на языке инопланетян.

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