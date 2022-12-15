Шукшина о программе "Пусть говорят": дебилизация межгалактических цивилизаций

Марию Шукшину шокировал выпуск вернувшейся в эфир программы "Пусть говорят", в котором со зрителями заговорили на языке инопланетян.

Заслуженная артистка РФ опубликовала фрагмент нового выпуска передачи "Пусть говорят". В нём некая женщина заговорила на "тарабарском" языке, выдавая его за язык внеземной цивилизации.

Шукшина считает, что федеральный канал стремится составить конкуренцию Илону Маску.

"Я так понимаю, Первый канал начал кампанию по дебилизации межгалактических цивилизаций? Боюсь, как бы Илона нашего Маска дорогого не переплюнули. Господи, и это в прайм-тайм по Первому каналу… За что?" — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Ранее Мария Шукшина объяснила, что возвращение в эфир программы "Пусть говорят" противоречит указу Владимира Путина об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей.



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