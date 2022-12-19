Новосибирцы ходят по смертельному мосту, с которого мужчина упал в кипяток

На улице Тульской в Новосибирске 8 декабря произошла трагедия — 37-летний местный житель Евгений шёл из магазина в продуктами домой по узкому мосту через яму с кипятком и свалился вниз.

Как пишет Сиб.фм, тело погибшего пролежало в кипящей воде два дня, пока его не обнаружили встревоженные друзья.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и пытаются понять, кто несёт ответственность за "гиблое" место, как называют его сами жители.

Трагедия случилась уже больше 10 дней назад, однако в этом месте ничего не изменилось — на узком мостике не появилось никаких поручней, проход здесь не закрыт, а местные жители ходят к ближайшему магазину по мосту над ямой с кипятком так же, как раньше.

"А что делать? Так быстрее можно пройти. У нас несколько таких мостов", — сказала местная жительница.

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