Устроивший вечеринку под Новосибирском учитель попросил за интервью деньги

Журналисты сообщили, что педагог из Новосибирской области, который организовал вечеринку с подростками, ограничил доступ к своим профилям в социальных сетях.

Вместе с этим в Сиб.фм отметили, что 25-летний преподаватель отказывается бесплатно давать интервью.

Как напомнили в издании, молодого учителя уволили за "неоднозначное поведение". Парень устроил для 20 учеников мероприятие с алкоголем и электронными сигаретами. Известно, что педагог извинился за свой поступок.

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