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Юрист Гусятников: на ребёнка квартиру лучше не оформлять

Общество

Пока ребёнок не достигнет своего совершеннолетия, оформленную на него квартиру сложно продать и обменять, а подарить или оставить в наследство и вовсе будет невозможно, рассказал юрист Пётр Гусятников.

Юрист Гусятников: на ребёнка квартиру лучше не оформлять

"На любые сделки, связанные с отчуждением собственности несовершеннолетних, нужно брать разрешение органов опеки и попечительства. При этом ребенок должен получить взамен равноценное имущество. Например, если у семьи есть однокомнатная квартира, оформленная на ребенка, и она захочет ее продать, то взамен необходимо будет приобрести несовершеннолетнему другую однокомнатную квартиру по площади и условиям, не уступающую этой. Или выделить равноценную по значению долю в большей квартире", — приводит Газета.Ru слова эксперта.

Если условия не будут соблюдены, то вышеупомянутые органы не дадут разрешения на совершение сделки. Кроме того, она может затянуться, так как процедура может занять порядка 1,5 месяцев, а покупатели ждать не любят, отметил юрист.

Что же касается покупки недвижимости с использованием маткапитала, то и такую квартиру продать будет тяжело, потому что по закону требуется выделить всем членам семьи, и несовершеннолетним в ом числе, долей, заключил Гусятников.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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