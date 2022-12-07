Эксперт по недвижимости Ямаев: с покупкой жилья не стоит медлить

В декабре рынок недвижимости останется стабильным и роста стоимости жилья ожидать не приходится, заявил аналитик, генеральный директор ГК One company Айрат Ямаев.

По его словам, если есть возможность купить квартиру или дом, то ей необходимо пользоваться безотлагательно. Кроме того, предпосылок, что ставки по ипотеке снизятся с 10 процентов годовых, ждать вряд ли приходится.

"Всё это комфортные условия, чтобы покупать именно сейчас. На рынке новостроек масса интересных предложений и приятные условия для покупки. Сейчас ещё можно приобрести недвижимость в ипотеку с господдержкой, с субсидированием ставки, с дисконтом", — пояснил эксперт в беседе с Om1.ru.

При этом аналитик подчеркнул, что промедление нежелательно, но и в "омут с головой" бросаться не нужно. Недвижимость стоит выбрать под нужды, а не для того, "чтобы была". Кроме того, по мнению эксперта, в декабре можно смело торговаться, рынок становится более эластичным.

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