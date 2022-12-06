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Ирина Гусакова

Эксперт: "Увеличение объёмов строительства позволяет делать оптимистичные прогнозы на 2023 год"

Недвижимость

Чаще всего проблемы, которые возникают в ходе строительства, вызваны ошибками ещё на этапе проектирования. Проектную работу многие недооценивают, а ведь именно в ходе неё закладываются все основные и дополнительные делали будущего объекта. Как избежать ошибок и какие современные технологии в этом помогут, рассказал эксперт в области промышленного проектирования и строительства, директор проектно-строительного департамента ТОО "ЭлитСтройПроект-КС" Александр Кулеш.

 

Тенденции строительной отрасли

Современное строительство быстро и динамично развивается. Потенциал сферы недвижимости постоянно растёт, причём это касается как жилых комплексов, так и коммерческих объектов. Стабильное увеличение объёма строительства и инвестирования позволяет делать оптимистичные прогнозы и на 2023 год.

Активный рост данной отрасли означает, что:

  • увеличивается количество работ в строительной сфере;
  • разрабатываются и внедряются новые проекты;
  • создаются инновационные технологии и строительные материалы;
  • расширяется типология объектов недвижимости;
  • увеличивается спрос на строительство частных домов.

Тем не менее в строительстве есть ряд актуальных проблем. И большинство из них отражается именно на проектной деятельности. Например, государственной политики, которая бы могла регулировать проектные работы, просто не существует. Поэтому проектирование продолжает существовать в сложных условиях, без определённых нормативов (адаптированных под современные технологии) и методом стимулирования.

При этом высокие темпы развития строительной отрасли стимулируют и увеличение требований к качеству возводимого жилья. Для этого существуют такие стандарты, как ISO-9000, согласно которому построенные здания должны полностью соответствовать утверждённому проекту.

Нормативы строительной сферы

Появление нормативов — это первый шаг к стандартизации, а значит, единому качеству для всех строительных объектов. Именно поэтому нормативы играют в развитии отрасли важную роль. И вводиться они должны на всех этапах строительства:

  1. Предпроизводственная стадия (создание проекта и плана работ, выбор и закупка материалов и т. д.).
  2. Производственная стадия (строительно-монтажные процессы).
  3. Послепроизводственная стадия (после введения проекта в эксплуатацию).

Основные стандарты в строительстве включают в себя:

  • ISO 9000. Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
  • ISO 9001. Система менеджмента качества. Требования.
  • ISO 9004-2010. Система менеджмента качества. Менеджмент для достижения устойчивого развития организации.
  • ISO 19011. Руководство по аудиту систем менеджмента.

Все данные стандарты предполагают использование в ходе проектирования инновационных технологий и современных решений, включая 3D-моделирование (BIM). Для этого используются специальные программы.

Проблемы современного проектирования

Несмотря на наличие удобных современных решений, проблемы на этапах проектирования сохраняются. Происходит это из-за следующих причин:

  • Новые международные нормативы не всегда легко согласовать со стандартами стран СНГ, из-за чего у разработчиков ПО и проектировщиков возникает ряд сложностей.
  • Зачастую технические возможности проектных организаций ограничены в использовании современных программ и технологий в области проектирования.
  • Финансовые ресурсы компаний не всегда позволяют покупать современное программное обеспечение для моделирования зданий.

BIM-технология

BIM-технология — это модель информационного моделирования. На данный момент её внедрение является одной из самых актуальных инноваций в проектировании. С помощью данной технологии можно легко оценить все риски проекта, увидеть целостную картину здания и контролировать все этапы проектной и строительной работы.

BIM (Building Information Modeling) — это информационное моделирование здания или информационная модель здания. Иными словами, это представление объекта в цифровом виде. И оно охватывает не только геометрию здания, но и полную информацию о каждом элементе будущей постройки.

Важным преимуществом модели BIM является возможность оценить влияние объекта на окружающую среду и наоборот. Для этого система анализирует технические и экономические показатели. Алгоритм анализа зависит от особенностей проекта. Причём в ходе изменения тех или иных параметров проекта происходит автоматическое обновление данных.

Таким образом, модель BIM может стать основой для принятия любых решений по проекту. Она хранит всю информацию в цифровом формате в форме удобной виртуальной модели. За счёт этого технология буквально стала прорывом в строительной сфере.

BIM предлагает комплексное решение задач: от подготовки проекта до согласования сметы. Например, на стадии поиска инвесторов модель BIM позволит:

  • подготовить проектную модель;
  • оценить влияние внутренней и внешней среды на данный проект;
  • обосновать технические и финансовые параметры;
  • провести аудит инвестиционного проекта;
  • контролировать управление проектом;
  • создать и автоматически проверить сметы;
  • провести финансовые расчёты и обосновать затраты.

Анализ внутри BIM-технологии позволит найти способы улучшения качества проекта, а также экономии финансов. В системе понятно и доступной отображаются все расходы, что делает сметы полностью прозрачными.

Кроме того, важным преимуществом данной технологии является автоматическая проверка погрешностей. Благодаря этому исключается риск ошибок, связанных с человеческим фактором, которые так актуальны в традиционных способах проектирования.

Разумеется, модель BIM далеко не единственное современное решение для проектирования. Есть и другие важные и интересные инновации. Все они разработаны для более качественного и лёгкого создания проектов, а также для соблюдения норм и требований в ходе строительства объектов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Темы недвижимость
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