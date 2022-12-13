Кембриджский словарь пояснил слово "женщина" с оглядкой на трансгендеров

Кембриджский словарь уточнил определение слова "женщина". Теперь обновлённое толкование подходит и для трансгендеров, пишет EADaily.

Согласно новому определению, женщиной отныне следует называть "взрослого человека, который ведёт и относит себя к существу женского пола, даже в тех случаях, когда при рождении этот человек считался другого пола".

Определение слова "женщина" было гораздо конкретнее и уже ещё несколько месяцев назад, в мае текущего года. Тогда это слова имело два чётких значения: взрослый человек женского пола и жена (или сексуальный партнёр женского пола).

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