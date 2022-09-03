Дудаков: в армии США произошёл рост сексуального насилия из-за трансгендеров

Ранее в Пентагоне заявили, что количество жалоб на сексуальное насилие среди американских военных выросло за год на 13%. Политолог Малек Дудаков отметил, что в армию США начали принимать новобранцев с нездоровой психикой и трансгендеров, в результате чего произошёл резкий скачок домогательств.

"Мужчины, которые по каким-то причинам называют себя женщинами, получают возможность пользоваться в казармах женскими уборными и раздевалками. Из-за этого возникает масса неоднозначных ситуаций с сексуальным подтекстом", — указал американист в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Эксперт отметил, что трансгендеры заинтересованы в службе, поскольку в таком случае государство оплачивает им дорогие операции по смене пола.