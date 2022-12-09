ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 56%

Эксперты Фонда "Общественное мнение" провели опрос и выяснили, что окружение 56% граждан нашей страны испытывает тревогу.

При этом 38% опрошенных, по информации специалистов, чувствуют спокойствие. Не смогли ответить на вопрос исследователей 6% респондентов.

Эксперты беседовали с россиянами со второго по четвёртое декабря. Своё мнение высказали 1500 граждан. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее в фонде сообщали, что столкнулись с тревогой 59% россиян. Нормально себя ощущали 37% опрошенных.

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