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ФОМ: уровень тревожного настроения россиян составил 56%

Общество

Эксперты Фонда "Общественное мнение" провели опрос и выяснили, что окружение 56% граждан нашей страны испытывает тревогу.

При этом 38% опрошенных, по информации специалистов, чувствуют спокойствие. Не смогли ответить на вопрос исследователей 6% респондентов.

Эксперты беседовали с россиянами со второго по четвёртое декабря. Своё мнение высказали 1500 граждан. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее в фонде сообщали, что столкнулись с тревогой 59% россиян. Нормально себя ощущали 37% опрошенных.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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