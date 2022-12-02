ФОМ: уровень тревожности россиян вырос до 59 процентов

Фонд "Общественное мнение" провёл исследование, в результате которого выяснилось, что 59 процентов россиян пребывают в тревожном состоянии, чувствуют спокойствие 37%, затруднились ответить всего четыре процента.

Отмечается, что опрос специалистами ФОМ проводился 25-27 ноября в 104 населённых пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процентов.

Примечательно, что при опросе 11-13 ноября показатели были следующими: уровень тревоги среди граждан России за минувшие семь дней составил 49%. При этом 46% респондентов заявили о спокойном настроении.

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