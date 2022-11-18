ФОМ: почти 50% россиян испытывают тревогу

Специалисты Фонда "Общественное мнение" провели опрос и выяснили, что уровень тревоги среди граждан России за минувшие семь дней составил 49%. При этом 46% респондентов заявили о спокойном настроении.

По данным исследования, 5% россиян не смогли ответить на вопрос о переживаниях. Известно, что шестого ноября о тревоге сообщали 59% граждан РФ.

Как отметили в ФОМ, эксперты проводили опрос с 11 по 13 ноября. Приняли участие в исследовании 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.