Опрос ФОМ продемонстрировал снижение уровня тревоги среди россиян

Специалисты Фонда "Общественное мнение" выяснили, что уровень тревоги граждан нашей страны с девятого октября снизился на 11% и составил 56%. При этом нормально себя чувствуют, по данным организации, 38% опрошенных.