В Ленобласти девочку госпитализировали с ожогами из-за лопнувшего чайника

В Волхове Ленинградской области трёхлетний ребёнок оказался в больнице из-за лопнувшего стеклянного чайника с кипятком.

По данным "Известия 78", девочка госпитализирована с ожогами первой и второй степени. Медики пытаются спасти пострадавшей жизнь, отметили журналисты.

Как заявили родители малышки, чайник на кухонном столе раскололся неожиданно. В СМИ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане младенец уронил на себя чайник с кипятком. После "лечения" у знахарей ребёнок умер.

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Ожоговая травма