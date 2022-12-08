В Волхове Ленинградской области трёхлетний ребёнок оказался в больнице из-за лопнувшего стеклянного чайника с кипятком.
По данным "Известия 78", девочка госпитализирована с ожогами первой и второй степени. Медики пытаются спасти пострадавшей жизнь, отметили журналисты.
Как заявили родители малышки, чайник на кухонном столе раскололся неожиданно. В СМИ сообщили, что правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Дагестане младенец уронил на себя чайник с кипятком. После "лечения" у знахарей ребёнок умер.
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