Российские журналисты сообщили, что в Дагестане умер младенец после попытки спасти его с помощью альтернативной медицины. По информации СМИ, супруги отдали ребёнка знахарям.
Как написали в "КП-Ставрополь", малыш уронил на себя чайник с кипятком. Врачи госпитализировали младенца. Родители отказались лечить сына в больнице.
"Целители" пообещали избавить тело ребёнка от шрамов гусиным жиром и мёдом. Родители заметили, что их сын перестал часто плакать, стал более спокойным. Но в итоге малыш умер через несколько дней.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.