В Дагестане малыш с ожогами умер после лечения гусиным жиром у знахарей

Российские журналисты сообщили, что в Дагестане умер младенец после попытки спасти его с помощью альтернативной медицины. По информации СМИ, супруги отдали ребёнка знахарям.

Как написали в "КП-Ставрополь", малыш уронил на себя чайник с кипятком. Врачи госпитализировали младенца. Родители отказались лечить сына в больнице.

"Целители" пообещали избавить тело ребёнка от шрамов гусиным жиром и мёдом. Родители заметили, что их сын перестал часто плакать, стал более спокойным. Но в итоге малыш умер через несколько дней.