Уволена директор школы в Нижневартовске, где один ученик ударил ножом другого

Директора школы в Нижневартовске, в которой произошла драка между школьниками с использованием ножа, уволили. Об этом проинформировали в городской администрации, на заявление которой ссылается РИА Новости.

"Директор уволен в связи с происшествием в школе", — сказали в администрации.

При этом неизвестно, что будет с классным руководителем учеников, участвовавших в инциденте.

6 декабря в нижневартовской школе №21 один восьмиклассник, которого травили в школе, ударил ножом другого. Последний находится в больнице, его состояние оценивается как тяжёлое.

Прокуратура в ходе проверки обстоятельств случившегося отметила, что учащимся школы не были обеспечены безопасные условия пребывания на территории учебного заведения.

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