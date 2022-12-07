В отношении школы № 21 в Нижневартовске, в которой один подросток ударил ножом другого, завели уголовное дело по статье "Халатность".
Как пишет muksun.fm, прокуратура сочла условия пребывания в данном учебном заведении небезопасными для школьников.
"Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлено, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия, охрана жизни и здоровья учащихся во время пребывания в школе, что послужило совершению преступления на территории учебного заведения", — сообщили в прокуратуре.
Инцидент произошёл 6 декабря. 14-летний учащийся школы ударил ножом другого, который сейчас находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.
Уточняется, что и нападавший, и пострадавший — дети из благополучных семей, однако подросток, который кинулся с ножом на другого, подвергался в учебном заведении буллингу.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.