На школу в Нижневартовске, где ученик ударил знакомого ножом, завели дело

В отношении школы № 21 в Нижневартовске, в которой один подросток ударил ножом другого, завели уголовное дело по статье "Халатность".

Как пишет muksun.fm, прокуратура сочла условия пребывания в данном учебном заведении небезопасными для школьников.

"Прокуратурой в ходе надзорных мероприятий установлено, что образовательным учреждением не были обеспечены безопасные условия, охрана жизни и здоровья учащихся во время пребывания в школе, что послужило совершению преступления на территории учебного заведения", — сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошёл 6 декабря. 14-летний учащийся школы ударил ножом другого, который сейчас находится в больнице. Его состояние медики оценивают как тяжёлое.

Уточняется, что и нападавший, и пострадавший — дети из благополучных семей, однако подросток, который кинулся с ножом на другого, подвергался в учебном заведении буллингу.

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