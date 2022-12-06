Изгнанная из Латвии глава "Дождя"* призвала уволенных сотрудников вернуться

Главный редактор телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева**, обливаясь слезами, записала видеообращение, в котором признала ошибкой увольнение телеведущего Алексея Коростелёва.

Телеканал "Дождь" лишили лицензии, поэтому СМИ вынуждено искать новое место для вещания.

"Я чувствую себя отвратительной гадиной. Мы совершили ошибку, уволив Лешу", — сказала Наталья в своём ролике.

Синдеева назвала изгнание журналиста подлостью и отметила, что оговорку Коростелёва Украина им никогда не простит.

Ранее главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко*** пожаловался на унизительное отношение властей Латвии.

* признан Минюстом в России иностранным агентом.

** признана Минюстом в России иностранным агентом.

*** физическое лицо, выполняющее функции иноагента.



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