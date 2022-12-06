Главред "Дождя"* пожаловался на унизительное отношение властей Латвии

Главный редактор "Дождя"* Тихон Дзядко** сообщил, что представителей этого телеканала не пригласили на заседание Национального совета Латвии, когда принимали решение об аннулировании лицензии на вещание.

О том, что такое решение было принято, ранее сообщил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш. По словам Дзядко**, решение о том, чтобы лишить телеканал лицензии на вещание, было принято за 30 минут. Прекратить вещание "Дождь"* должен до 8 декабря.

"Наша команда сейчас занимается разработкой наших дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения и лицензии телеканала "Дождь"*, — сказал Дзядко** в эфире канала.

По его словам, он "читал в книжках, что на Западе существует состязательность сторон и что обвиняемая сторона имеет право привести свои аргументы в ответ на обвинения". Дзядко** поинтересовался, была ли такая возможность у телеканала и ответил: "нет, ее не было".

"Невзирая на сегодняшнее решение латвийского регулятора, мы продолжим профессионально работать, делая выводы из допущенных в эфире ошибок, как мы делали всегда и без продиктованной политической конъюнктурой решений совета по электронным медиа", — сообщил главред телеканала.

Судя по всему, под "ошибкой" он подразумевает, что один из сотрудников телеканала назвал в эфире российскую армию "нашей", а кроме того, продемонстрировали карту Крыма в составе России.

В Риге это использовали как повод для того, чтобы закрыть телеканал. Не помогло и увольнение ведущего Алексея Коростелёва, который и заявил о помощи российским военным.

Стоит заметить, что ситуацию с "Дождём"* не прокомментировали ни в Евросоюзе, ни в США, ни различные международные правозащитные организации. И всё это несмотря на то, что руководство телеканала из всех сил клялось более не допускать "ошибок" в эфирах.

* СМИ, выполняющее функции иноагента

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента