Власти Новошахтинска просят жителей укрыться в домах до поимки преступника

Власти города Новошахтинска обратились к жителям с просьбой спрятаться в помещениях и не появляться на улицах до поимки опасного преступника.

В администрации уточнили, что правоохранительные органы в данный момент занимаются поиском злоумышленника. В связи с этим горожан убедительно просят не пытаться самостоятельно его задерживать, а предоставить действовать властям.

"В городе проводятся мероприятия по поиску и задержанию злоумышленника, осуществившего нападение на сотрудников правоохранительных органов. В связи с этим, в данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого", — такое сообщение появилось в Telegram-канале администрации города.

Ранее неизвестный в камуфляже устроил стрельбу из пулемёта по сотрудникам полиции, в результате один из полицейских получил ранение. Уточняется, что стрелявший может быть дезертиром.

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