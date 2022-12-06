Российские журналисты заявили, что неизвестный в Новошахтинске Ростовской области открыл огонь по полицейским из пулемёта. Предположительно, злоумышленник является дезертиром.
По данным Baza, городские власти закрыли выезд из населённого пункта и детсады. Как отметили в СМИ, предполагаемый преступник ранил патрульного. Стрелка разыскивают полицейские.
"Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу без причины", — отметили в Telegram-канале.
Источник Mash сказал, что дезертир напал на 27-летнего полицейского Романа. По информации журналистов, он получил ранение в таз.
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