В Новошахтинске закрыли выезд из города после стрельбы предполагаемого дезертира

Российские журналисты заявили, что неизвестный в Новошахтинске Ростовской области открыл огонь по полицейским из пулемёта. Предположительно, злоумышленник является дезертиром.

По данным Baza, городские власти закрыли выезд из населённого пункта и детсады. Как отметили в СМИ, предполагаемый преступник ранил патрульного. Стрелка разыскивают полицейские.

"Жителей просят быть внимательными и не выходить на улицу без причины", — отметили в Telegram-канале.

Источник Mash сказал, что дезертир напал на 27-летнего полицейского Романа. По информации журналистов, он получил ранение в таз.

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