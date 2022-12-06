6 декабря сайты судов Нижегородской области массово перестали работать

6 декабря в Нижегородской области РФ граждане столкнулись с тем, что сайты судов перестали функционировать. Стало невозможно попасть как на портал областной организации, так и площадки районных судов, пишет newsnn.ru.

При попытке посетить странички начала выходить ошибка с текстом "Не удаётся получить доступ к сайту". Предполагается, что произошёл сбой в работе онлайн-платформ, из-за чего порталы организаций стали недоступными для пользования.

Специалисты newsnn.ru уже направили официальные запросы по возникшей проблеме нижегородских судов для выяснения точных причин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.