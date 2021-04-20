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Суды изъяли у чиновников незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей

Экономика » Финансы » Деньги

В 2020 году суды по 38 искам прокуратуры постановили изъять у чиновников незаконно нажитое имущество на общую сумму более 74 млрд рублей. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Виктор Балдин.

Суды изъяли у чиновников незаконно нажитое имущество на 74 млрд рублей

Выступая на десятом Евразийском антикоррупционном форуме Балдин заявил, что не может не отметить "особо нарастающую и набирающую обороты практику привлечения коррупционеров к ответственности" в виде изъятия незаконно нажитого имущества. В целом за 2020 год, по его словам, было подано 53 иска, суды удовлетворили 38 из них.

Балдин объяснил, что прокуроры проводят специальную проверку, и если законность происхождения денежных средств или имущества не подтверждается, то обращаются в суд.

Стоит отметить, что почти половина взысканного в прошлом году имущества пришлась на активы экс-министра открытого правительства Михаила Абызова. Гагаринский районный суд Москвы взыскал с него 32,5 млрд рублей, которые тот незаконно заработал, занимаясь предпринимательской деятельностью во время госслужбы.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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