Покупая живую ёлку на Новый год, человек не вредит природе. Об этом сообщил эколог Андрей Фролов в интервью Pravda.Ru.
По его словам, деревья, предназначенные для зимних праздников, не вырубают в лесу. Как пояснил эксперт, их выращивают в специальных питомниках.
"Там бывают разные ёлки, в том числе совсем маленькие, которые продаются в горшочках. Для экологии вреда никакого нет при покупке живой ёлки, потому что их специально выращивают для последующей реализации. Вред бывает лишь в том случае, если после праздников человек просто выкидывает дерево", — сказал Фролов.
Он добавил, что люди, которые желают экологично обойтись с купленной ёлкой, могут вынести её на балкон после Нового года, а весной посадить на даче или любом другом участке. Специалист подчеркнул: несколько лет назад короед-типограф вырезал много хвойных деревьев в России, поэтому их численность нужно постепенно восстанавливать.
Кроме того, Фролов отметил, что ёлка во многих странах заменяет пальмовую ветвь, которая является символом Рождества.
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