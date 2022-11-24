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Ирина Гусакова

Эксперт Ольховик: "Для начала следует определиться с внешним видом новогодней ёлки"

Общество

В канун Нового Года перед нами встает вопрос — брать или не брать ёлку, а если брать, то живую или искусственную. С одной стороны, живое дерево — это запах, настраивающий на ощущение праздника. К тому же для любителей новогодней суеты это часть процесса: найти нужный базар, чуть ли не на ощупь выбрать свою красавицу и каким-то образом привезти её домой. Возможно, не так романтично, но чуть попроще с елкой искусственной: покупаем один раз, а потом каждый год достаем её из коробки — и дом украшен. Но люди покупают искусственную елку не только из-за удобства, но и для того, чтобы несколько лет экономить на покупке живого дерева. Однако хорошая синтетическая ель или сосна не будет стоить дёшево. Лучше выбрать качественное изделие, которое прослужит несколько лет. А в этом поможет читателям Pravda.Ru эксперт Ирина Ольховик.

Эксперт Ольховик: "Для начала следует определиться с внешним видом новогодней ёлки"

Как выбрать качественную искусственную ёлку

Для начала следует определиться с внешним видом дерева:

  1. Искусственная ель (делается из плёнки ПВХ).
  2. Искусственная сосна (при изготовлении используется специальная леска).
  3. Литая искусственная ёлка.

Высота ели:

  • ёлочки маленьких размеров — 90 см и менее, удобно установить в офисе как украшение или в квартире на полке;
  • 120-180 см — стандартный размер.

Подставки для ёлок бывают:

  • пластмассовые;
  • металлические — более прочные.

Тип сборки

  • шарнирный механизм (такая ёлка складывается зонтиком) — к основе прикрепляют каждый ряд веток. При сборке ветки отгибаются, и крона приобретает красивую форму;
  • ветки крепятся с помощью крючков — разбор такой красавицы происходит по отдельным веточкам;
  • неразборные.

Качество

Обязательно проверьте изделие на прочность:

  • подергайте короткие иголки — они не должны остаться у вас в руке;
  • проведите рукой против "роста" иголок — после такого "поглаживания" они должны расправиться и принять прежний вид.

Цвет

Искусственные ёлки ничем не отличаются от настоящих, потому что имеют натуральные оттенки:

  • тёмно-зеленые;
  • светло-зелёные;
  • цвета бриллиантовой зелени.

Некоторые не могут даже в Новый год без оглядки на модные тренды: в таком случае предпочтение отдаётся ярким зимним красавицам, например, жёлтым, оранжевым, красным, а также белым и бежевым ёлочкам. Не теряют своей популярности и синие, голубые ели, а также деревца цвета металлик. Можно отдать предпочтение новогоднему варианту — ёлке с окрашенными белыми кончиками веток (их будто припорошило снегом).

Подсветка

Искусственные ели бывают со встроенной светодиодной или волоконно-оптической подсветкой. Преимущества перед обычными гирляндами:

  • в 10 раз меньше потребление электроэнергии;
  • 10 лет беспрерывной работы;
  • поскольку гирлянды не дают тепла, можно быть уверенным, что дерево не загорится.

Безопасность

Качественные ели уже имеют огнезащитную пропитку.

Материал

  • литые ёлки — дорогие, потому что каждая веточка заливается в отдельной форме;
  • деревья из алюминиевого каркаса с использованием ПВХ — самые дешёвые.

Цена

Зависит от:

  • страны-производителя;
  • наличия дополнительных аксессуаров (искусственного снега, шишек, гирлянд, игрушек).

Из всего многообразия искусственных елей бывает не так просто выбрать ту самую красавицу, которая украсит дом на новогодние праздники, но зная некоторые нюансы, можно легко сделать свой выбор.

С наступающим Новым годом!

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