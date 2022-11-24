В канун Нового Года перед нами встает вопрос — брать или не брать ёлку, а если брать, то живую или искусственную. С одной стороны, живое дерево — это запах, настраивающий на ощущение праздника. К тому же для любителей новогодней суеты это часть процесса: найти нужный базар, чуть ли не на ощупь выбрать свою красавицу и каким-то образом привезти её домой. Возможно, не так романтично, но чуть попроще с елкой искусственной: покупаем один раз, а потом каждый год достаем её из коробки — и дом украшен. Но люди покупают искусственную елку не только из-за удобства, но и для того, чтобы несколько лет экономить на покупке живого дерева. Однако хорошая синтетическая ель или сосна не будет стоить дёшево. Лучше выбрать качественное изделие, которое прослужит несколько лет. А в этом поможет читателям Pravda.Ru эксперт Ирина Ольховик.
Для начала следует определиться с внешним видом дерева:
Высота ели:
Подставки для ёлок бывают:
Тип сборки
Качество
Обязательно проверьте изделие на прочность:
Цвет
Искусственные ёлки ничем не отличаются от настоящих, потому что имеют натуральные оттенки:
Некоторые не могут даже в Новый год без оглядки на модные тренды: в таком случае предпочтение отдаётся ярким зимним красавицам, например, жёлтым, оранжевым, красным, а также белым и бежевым ёлочкам. Не теряют своей популярности и синие, голубые ели, а также деревца цвета металлик. Можно отдать предпочтение новогоднему варианту — ёлке с окрашенными белыми кончиками веток (их будто припорошило снегом).
Подсветка
Искусственные ели бывают со встроенной светодиодной или волоконно-оптической подсветкой. Преимущества перед обычными гирляндами:
Безопасность
Качественные ели уже имеют огнезащитную пропитку.
Материал
Цена
Зависит от:
Из всего многообразия искусственных елей бывает не так просто выбрать ту самую красавицу, которая украсит дом на новогодние праздники, но зная некоторые нюансы, можно легко сделать свой выбор.
С наступающим Новым годом!
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