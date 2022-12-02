Вахтовики НГКМ в Сахалине забастовали и потребовали выплатить зарплату

На Киринском газоконденсатном месторождении на шельфе Сахалина работники "Нефтегазкомплектмонтажа" (НГКМ) устроили забастовку. Они требовали погасить задолженность по зарплате, а также купить билеты сотрудникам, отработавшим вахту. Прокурор Ногликского района выехала на место событий с проверкой, сообщает oilcapital.ru.

Киринское ГКМ является первым месторождением России, где добыча идёт с подводного комплекса.

Компания "Газпром инвест" сообщила, что заказчик строительства и генподрядчик "РусГазДобыча" не имеют долгов перед НГКМ. Отмечается, что для решения проблемы создали штаб, включив в него руководство филиала "Газпром инвест" "Сахалин", "РусГазШельфа" и НГКМ.

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