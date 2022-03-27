Названы российские города с самыми высокими зарплатами

Зарплаты в малых и средних городах России примерно на четверть ниже, чем в крупных населённых пунктах. Как оказалось, самые высокие показатели отношения зарплаты к стоимости набора продуктов и услуг в провинции отмечены в ЯНАО и НАО, а самые низкие — в Чечне и Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, в 2021 году на фоне восстановления экономики после пандемии COVID-19 рост зарплат в России существенно усилился. В прошедшем году, по данным Росстата, зарплаты в РФ выросли ощутимо существеннее, чем годом ранее.

Лидерами по высокому уровню средних зарплат в малых и средних населённых пунктах стали северные и дальневосточные регионы. Так, на первом месте оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. Средняя чистая зарплата здесь составила 103,3 тысячи рублей в месяц.

На втором месте идёт Ненецкий автономный округ — 96,2 тысячи рублей в месяц.

Замыкает тройку Магаданская область с показателем 103,5 тысячи рублей.

В Министерстве труда подсчитали россиян, которых отправили в отпуск без сохранения заработной платы. Для обозначения новых явлений на рынке труда выбрали термины "высвобождение" и "выведение в простой". Этими словами обозначают работников, которые ушли в вынужденный отпуск без сохранения зарплаты. В настоящее время почти 14 тысяч работников находятся в отпуске без сохранения зарплаты.