В Подмосковье умерло 60% граждан, отравившихся алкоголем

В Московской области с января по сентябрь текущего года было зафиксировано 1098 случаев отравления алкоголем, и почти 60% таких случаев закончились гибелью пострадавших.

Как уточняет издание "Вести Подмосковья", все отравившиеся насмерть граждане — взрослые люди.

Представители подмосковного отделения Роспотребнадзора сообщили, что 32 погибших пили субстанции, которые в принципе пить нельзя, поскольку они являются несъедобными. Ещё 12 жителей Подмосковья умерли, выпив спиртосодержащие напитки с неизвестным процентом этиленгликоля. 20 человек отравились прочими спиртосодержащими жидкостями.

В Роспотребнадзоре в очередной раз призвали граждан покупать спиртное в проверенных магазинах, избегать алкоголя в непонятной таре и упаковке и не приобретать ничего у случайных людей или в сомнительных торговых точках.

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