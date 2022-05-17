Суд вынес приговор продавцу контрафактной водки, по вине которого погибли люди

Суд в Тюмени приговорил продавца контрафактной водки Ниджата Новрузова, по вине которого погибли пять человек, к 5,5 годам исправительной колонии общего режима, об этом сообщает nashgorod.ru.

Стало известно, что преступник продавал опасное спиртное в одном из круглосуточных магазинов города. В ходе следствия данное нарушение было зафиксировано.

Кроме того, пять человек погибли от отравления контрафактного алкоголя, купленного у этого предпринимателя.

Ранее в Оренбургской области из-за отравления суррогатным алкоголем скончались 29 человек, всего пострадали 54. Правоохранители арестовали девять подозреваемых в связи с производством контрафактного спиртного. Склад с опасным алкоголем полиция обнаружила в Орске. В помещении стояли 1279 бутылок без необходимой маркировки. Также следователи узнали о цехе со специальным оборудованием и ёмкостями.