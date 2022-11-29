В Башкирии разрешат брать оружие в аренду

В Республике Башкортостан предложили установить правовые основы для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование другим гражданам. Закон вступит в силу 15 июля 2023 года.

Согласно законопроекту, владелец оружия и патронов сможет предоставить их охотникам, у которых есть охотничий билет и специальное разрешение.

По словам спикера Курултая Константина Толкачёва, основная задача новшества состоит в развитии охотничьего туризма. Такое разрешение будет действовать не более 90 дней, сообщает mkset.ru.

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