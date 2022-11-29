Ворвавшегося в суд вооружённого пенсионера арестовали в Нижнем Новгороде

Постановление судьи не удовлетворило 67-летнего жителя села Богоявленское Нижегородской области. Поэтому в ноябре мужчина явился в суд с пригодным для выстрелов самодельным оружием, которое было переделано из револьвера 1943 года. Кроме этого, пенсионеру удалось пронести в здание пять самодельных пулевых патронов, сообщает newsnn.ru.

Однако нижегородца арестовали и завели уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ. До вынесения приговора мужчина будет находиться под стражей.

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