Постановление судьи не удовлетворило 67-летнего жителя села Богоявленское Нижегородской области. Поэтому в ноябре мужчина явился в суд с пригодным для выстрелов самодельным оружием, которое было переделано из револьвера 1943 года. Кроме этого, пенсионеру удалось пронести в здание пять самодельных пулевых патронов, сообщает newsnn.ru.
Однако нижегородца арестовали и завели уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ. До вынесения приговора мужчина будет находиться под стражей.
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