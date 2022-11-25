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Марков назвал заявление Путина о Донбассе уникальным: Раньше не признавал ошибок

Общество

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова Владимира Путина о запоздалом решении о присоединении Донбасса к России.

Марков считает это заявление президента РФ уникальным.

"Раньше никогда Путин не признавал каких то ошибок. Не потому, что таких ошибок не было. А потому, что признание ошибок власти постепенно подрывает авторитет власти", — написал политолог в своём микроблоге.

Политический деятель считает, что в данный момент публичное признание ошибок только укрепляет уважение к верховной власти, так как, по его словам, народ понимает, что накопился большой объём ошибок.

Ранее Сергей Марков обратил внимание на то, как Путин бросил шариковую ручку на заседании ОДКБ, когда президент Армении отказался подписать итоговый документ соглашения.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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