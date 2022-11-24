Марков об отказе главы Армении подписать документ ОДКБ: "Путин бросил ручку"

Политолог Сергей Марков считает, что отказ представителей Армении подписать декларацию ОДКБ обрекает организацию на кризис.

Марков опубликовал видео с заседания ОДКБ, на котором было сорвано подписание итогового документа.

"Никол Пашинян сорвал подписание итогового документа. Просто отказался это подписать его. И отказался подписывать документ по мерам поддержки Армении со стороны ОДКБ. Маленькая слишком ему кажется поддержка. То есть армянский кризис ОДКБ развивается", — написал политолог в своём микроблоге.

На кадрах видно как президент Армении Ваагн Хачатурян не соглашается подписать декларацию ОДКБ.

"Добивается, что Путин бросил ручку", — прокомментировал видео Марков.

Когда Хачатурян попытался спрятать авторучку во внутренний карман пиджака, Владимир Путин откинул от себя шариковую ручку.

Ранее Александр Лукашенко предупредил, что, если Россия рухнет, то страны ОДКБ окажутся под обломками.