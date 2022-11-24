Князев оценил закон об ЛГБТ-пропаганде: "Довольно странное дело"

Граждане РФ и раньше несли ответственность за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Теперь об этом даже нельзя упоминать. Об этом заявил председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнёры" Андрей Князев, комментируя Pravda.Ru закон о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных установок.

Он привёл в пример слова Александра Хинштейна, который объяснил, что в ориентации Оскара Уайльда нет ничего страшного, но если преподносить его писательский талант именно с этой стороны, то это считается пропагандой.

"В каждом случае будет индивидуально изучаться. Я вообще с трудом верю, что это возможно контролировать. Книги — это не самое главное, главное — Интернет. В общем, странное дело", — указал Князев.

Специалист отметил, что довольно сложно держать под контролем социальные сети и следить за каждым написанным словом вместо того, чтобы расследовать убийства.

Ранее члены Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ, педофилии и сведений, которые способны вызвать у человека желание сменить пол.