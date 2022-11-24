Члены Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ, педофилии и сведений, которые способны вызвать у человека желание сменить пол.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, информацию о нетрадиционных отношениях и педофилии запрещено распространять с помощью средств массовой информации, интернета, рекламы, литературных произведений и фильмов.
Кроме того, закон не позволяет призывать подростков к смене пола посредством аудиовизуальных площадок, электронных ресурсов, книг и кино.
Согласно документу, Россия отказывается от выдачи прокатных удостоверений фильмам, если в них содержатся материалы с пропагандой ЛГБТ. Кроме того, отмечается, что ЛГБТ-информация становится недоступной для граждан, которые не достигли 18-летия.
Сотрудники Роскомнадзора получили право проводить мониторинг и выявлять данные, доступ к которым нужно ограничить на основании законодательства РФ. Подробно с законом и системой штрафов за нарушения можно ознакомиться на сайте Госдумы.
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