Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола

Члены Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, запрещающий пропаганду ЛГБТ, педофилии и сведений, которые способны вызвать у человека желание сменить пол.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, информацию о нетрадиционных отношениях и педофилии запрещено распространять с помощью средств массовой информации, интернета, рекламы, литературных произведений и фильмов.

Кроме того, закон не позволяет призывать подростков к смене пола посредством аудиовизуальных площадок, электронных ресурсов, книг и кино.

Согласно документу, Россия отказывается от выдачи прокатных удостоверений фильмам, если в них содержатся материалы с пропагандой ЛГБТ. Кроме того, отмечается, что ЛГБТ-информация становится недоступной для граждан, которые не достигли 18-летия.

Сотрудники Роскомнадзора получили право проводить мониторинг и выявлять данные, доступ к которым нужно ограничить на основании законодательства РФ. Подробно с законом и системой штрафов за нарушения можно ознакомиться на сайте Госдумы.