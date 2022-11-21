Комитет Госдумы отклонил поправки к законопроекту о пропаганде ЛГБТ и педофилии

Члены Комитета Госдумы по госстроительству отклонили поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

Как сообщает РИА Новости, речь идёт о поправках, подготовленных депутатами Ниной Останиной (КПРФ) и Николаем Бурляевым ("Справедливая Россия — За правду").

Они предлагали ввести уголовную ответственность за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ (до одного года тюрьмы).

Помимо этого, парламентарии выступили с идеей лишать человека свободы вплоть до двух лет, если он повторно нарушает запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей с использованием СМИ. Также депутаты выдвинули инициативу ужесточить наказание при повторной пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

27 октября Госдума приняла законопроект, в котором предлагается установить штрафы за пропаганду педофилии (до 10 миллионов рублей) и ЛГБТ (до пяти миллионов).

Ранее юрист Игорь Семеновский, комментируя в интервью Pravda.Ru утверждённый в первом чтении законопроект, заявил, что привлекать к ответственности будут лишь при подаче информации об ЛГБТ-сообществах в хорошем свете.