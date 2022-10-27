Юрист: подача ЛГБТ в хорошем ракурсе будет наказываться по закону

Юрист, политолог, кандидат юридических наук, преподаватель юридического факультета Финансового Университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский заявил, что за простое упоминание об ЛГБТ привлекать к ответственности не будут, а вот подача информации о подобных сообществах в хорошем "свете" будет наказываться в соответствие с законом. Об этом он сказал Pravda.Ru, комментируя принятый в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России.

"Простое упоминание не будет касаться вопроса привлечения к ответственности. Речь идет о том, чтобы не было создания положительного образа, создания привлекательности или равноценности нетрадиционных отношений по отношению к традиционным семейным ценностям", — отметил политолог.

Эксперт пояснил, что проведение гей-парадов, естественно, будет запрещено на территории Российской Федерации.

"Никаких заявлений о том, что можно ли мы подадим заявку на шествие, на проведение гей-парада или еще какого-то мероприятия в этом отношении — это, конечно, не будет укладываться в рамках действующего законодательства", — пояснил он.

Что касается кинематографа, искусства или литературы как это будет видеться, сейчас сложно сказать, сообщил Семеновский.

"Но, очевидно, что для распространителей информации здесь будут определённые рамки и будут задумываться люди, что можно, а что нельзя публиковать", — заключил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ.