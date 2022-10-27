Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Российские парламентарии в первом чтении единогласно приняли законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений в нашей стране. Также депутаты поддержали ограничение распространения информации о педофилии.

Как написали на официальном сайте Госдумы, власти планируют запретить призывать в Сети, литературных произведениях, фильмах и сериалах, СМИ несовершеннолетних граждан менять пол.

Вместе с этим члены ГД хотят ввести процедуру, из-за которой дети не смогут смотреть контент с нетрадиционными отношениями на коммерческих сервисах. Пользователей могут обязать подтверждать свой возраст.