Автоэксперт Дмитрий Матвеев дал советы, которые помогут автолюбителям избежать аварий на дорогах зимой.
Автоэксперт и генеральный директор сети автопрокатов в России и за рубежом "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев призвал водителей соблюдать дистанцию за рулём и не совершать резких движений. Напомнил он также и о необходимости соблюдать скоростной режим.
Он рекомендует ехать со скоростью ещё ниже, чем регламентированного ПДД, так как в гололёд тормозной путь будет значительно больше.
Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр призвал водителей "прочувствовать" автомобиль перед началом зимы.
"Будьте предельно осторожны на мостах, эстакадах, путепроводах — они замерзают быстрее, чем наземное дорожное полотно, следовательно, гололедица там образуется раньше", — пишет Газета.Ru.
Матвеев посоветовал плавно поворачивать рулевое колесо и плавно нажимать на педаль тормоза.
"Желательно нажимать на педаль тормоза прерывистыми воздействиями, а при торможении на спусках использовать торможение двигателем, при эксплуатации автомобиля с автоматической трансмиссией, кроме вариаторов, переходите на ручной режим", — сказал эксперт.
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