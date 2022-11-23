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Автоэксперт об угрозах на дорогах зимой: Тормозной путь в гололёд больше

Общество

Автоэксперт Дмитрий Матвеев дал советы, которые помогут автолюбителям избежать аварий на дорогах зимой.

Автоэксперт об угрозах на дорогах зимой: Тормозной путь в гололёд больше

Автоэксперт и генеральный директор сети автопрокатов в России и за рубежом "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев призвал водителей соблюдать дистанцию за рулём и не совершать резких движений. Напомнил он также и о необходимости соблюдать скоростной режим.

Он рекомендует ехать со скоростью ещё ниже, чем регламентированного ПДД, так как в гололёд тормозной путь будет значительно больше.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр призвал водителей "прочувствовать" автомобиль перед началом зимы.

"Будьте предельно осторожны на мостах, эстакадах, путепроводах — они замерзают быстрее, чем наземное дорожное полотно, следовательно, гололедица там образуется раньше", — пишет Газета.Ru.

Матвеев посоветовал плавно поворачивать рулевое колесо и плавно нажимать на педаль тормоза.

"Желательно нажимать на педаль тормоза прерывистыми воздействиями, а при торможении на спусках использовать торможение двигателем, при эксплуатации автомобиля с автоматической трансмиссией, кроме вариаторов, переходите на ручной режим", — сказал эксперт.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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