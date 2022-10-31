Перед первым снегом каждый водитель должен "прочувствовать", как автомобиль ведёт себя на дороге. Об этом заявил автоэксперт Ян Хайцеэр. Он рекомендует следить за прогнозом погоды и вовремя менять резину.
Эксперт подчеркнул, что с приходом холодов важно соблюдать аккуратность на дороге — не жать резко на газ и стараться тормозить плавно.
"Начинается самое страшное — на дороге появляется слизь: сейчас выйдут поливалки и будут разбрызгивать ту самую редкостную гадость, которая при некоторых температурах не топит лёд, а создаёт плёнку на дороге, которая увеличивает тормозной путь", — указал он в беседе с NEWS.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские диверсанты, вероятно, что-то употребляют перед вылазками, заявил российский военный.