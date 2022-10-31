Хайцеэр призвал водителей "прочувствовать" автомобиль перед началом зимы

Перед первым снегом каждый водитель должен "прочувствовать", как автомобиль ведёт себя на дороге. Об этом заявил автоэксперт Ян Хайцеэр. Он рекомендует следить за прогнозом погоды и вовремя менять резину.

Эксперт подчеркнул, что с приходом холодов важно соблюдать аккуратность на дороге — не жать резко на газ и стараться тормозить плавно.

"Начинается самое страшное — на дороге появляется слизь: сейчас выйдут поливалки и будут разбрызгивать ту самую редкостную гадость, которая при некоторых температурах не топит лёд, а создаёт плёнку на дороге, которая увеличивает тормозной путь", — указал он в беседе с NEWS.ru.