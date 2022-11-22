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Богослов Кураев: "Гарри Поттер" не более жестокая сказка, чем любая народная

Общество

Православные активисты считают, что книга "Гарри Поттера" является пропагандой сатанизма, поэтому её надо запретить. Известный философ-богослов Андрей Кураев считает, что книга про мальчика-волшебника — обыкновенная сказка. Своим мнением он поделился с корреспондентом Pravda.Ru.

Богослов Кураев: "Гарри Поттер" не более жестокая сказка, чем любая народная

"Еще лет 15 назад, когда эта эпопея не вышла полностью, я написал книжку "Гарри Потер: между анафемой и улыбкой". Тогда ещё книжка полностью не вышла. Но всё равно я тогда уже понял, что это христианская хорошая литература, добрая сказка", — говорит Кураев.

Когда Джоан Роулинг дала интервью после выхода седьмого тома и вовсе стало понятно, что в ней христианский смысл, так как именно в последней части "Гарри Поттера" есть прямые цитаты из Нового Завета, сообщает собеседник.

"Мораль сказки очень простая: любовь, верность, дружба побеждают любое колдовство. Это обычная сказка. Она, отнюдь, не более жестокая, чем русские народные сказки и вообще народные сказки. Все условности соблюдены: хочешь быть волшебником, для этого должен иметь волшебную палочку. Нам что, запретить все сказки, где есть волшебная палочка?", — констатирует богослов.

Однако активистам же надо о чем-то спорить и говорить, поэтому им нужно дать возможность высказаться, заключил Кураев.

Православные активисты потребовали от Министерства культуры запретить "Гарри Поттера", посчитав книгу не новогодней традицией, а пропагандой колдовства.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Наталия Красовская
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