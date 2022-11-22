Православные активисты попросили Минкульт РФ запретить "Гарри Поттера"

Православные активисты общественного движения "Сорок сороков" призвали Минкульт РФ ограничить на территории нашей страны доступ к книгам о волшебнике Гарри Поттере, которые написала британский автор Джоан Роулинг.

Как заявили журналисты Mash, представители движения сочли произведения пропагандой сатанизма. По мнению россиян, Роулинг описывает "запрещённое для христиан колдовство". Активисты возмутились анонсами концертов и спектаклей в РФ по мотивам такой литературы.

Вместе с этим "Сорок сороков" призвали усилить государственный контроль над культурными мероприятиями.

Ранее сообщалось о смерти 73-летнего известного актёра Робби Колтрейна, который сыграл Хагрида в "Гарри Потере".