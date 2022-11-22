Москвичку, заказавшую на Wildberries мухоморы, госпитализировали с отравлением

Москвичку, употребившую заказанные на Wildberries мухоморы, положили в больницу с признаками отравления.

Как пишет newizv.ru, 31-летняя девушка оказалась в токсикологическом отделении НИИ им. Склифосовского, куда её в срочном порядке доставили на скорой. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь, её состояние не вызывает опасений.

Москвичка рассказала, что заказала сушёные мухоморы на Wildberries, где они свободно продавались. По признанию пострадавшей, она хотела при помощи грибов ощутить состояние наркотического опьянения.

По факту произошедшего правоохранительными органами начата проверка.