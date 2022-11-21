Министерство цифрового развития (Минцифры) формируют дополнительный список граждан на отсрочку от мобилизации.
Минцифры сообщает, что они начали формировать дополнительный список на отсрочку от мобилизации. В сообщении ведомства говорится, что IT-компании продолжают обращаться с просьбами предоставить отсрочку лицам, подходящим по критериям. Однако приём заявок был уже завершён.
В связи с этим Минцифры начали формировать дополнительные списки. После они будут направлены в Министерство обороны (МО), которое примет окончательное решение по отсрочке.
В заявлении говорится, что заявки будут приниматься до 23 ноября. На официальном сайте была опубликована инструкция, как правильно подать заявление на отсрочку сотрудников.
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