Минцифры: формируются дополнительные списки граждан на отсрочку от мобилизации

Министерство цифрового развития (Минцифры) формируют дополнительный список граждан на отсрочку от мобилизации.

Минцифры сообщает, что они начали формировать дополнительный список на отсрочку от мобилизации. В сообщении ведомства говорится, что IT-компании продолжают обращаться с просьбами предоставить отсрочку лицам, подходящим по критериям. Однако приём заявок был уже завершён.

В связи с этим Минцифры начали формировать дополнительные списки. После они будут направлены в Министерство обороны (МО), которое примет окончательное решение по отсрочке.

В заявлении говорится, что заявки будут приниматься до 23 ноября. На официальном сайте была опубликована инструкция, как правильно подать заявление на отсрочку сотрудников.