IT-специалисты больше не могут получить отсрочку от мобилизации

При помощи портала "Госуслуги" IT-специалисты больше не могут получить отсрочку от частичной мобилизации. Если перейти по соответствующей ссылке, пытаясь получить эту услугу, пользователь автоматически перенаправляется на главную страницу портала.

Если же гражданин спрашивает о получении отсрочки цифрового помощника портала, ему отвечают, что заявления больше не принимаются, поскольку частичная мобилизация в РФ прекращена.

"В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена", — такой ответ от бота слышит пользователь.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, его ведомство ведёт подготовку по возвращению на родину айтишников, покинувших Россию. Министр объяснил, что в данном случае важны не экономические условия, а ощущение спокойствия и собственной безопасности у уехавших из страны специалистов.