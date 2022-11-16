При помощи портала "Госуслуги" IT-специалисты больше не могут получить отсрочку от частичной мобилизации. Если перейти по соответствующей ссылке, пытаясь получить эту услугу, пользователь автоматически перенаправляется на главную страницу портала.
Если же гражданин спрашивает о получении отсрочки цифрового помощника портала, ему отвечают, что заявления больше не принимаются, поскольку частичная мобилизация в РФ прекращена.
"В связи с завершением призыва по частичной мобилизации подача заявлений на отсрочку завершена", — такой ответ от бота слышит пользователь.
По словам главы Минцифры Максута Шадаева, его ведомство ведёт подготовку по возвращению на родину айтишников, покинувших Россию. Министр объяснил, что в данном случае важны не экономические условия, а ощущение спокойствия и собственной безопасности у уехавших из страны специалистов.
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По словам военного эксперта Шурыгина, удары не связаны с политикой, а всего лишь демонстрируют грамотную военную тактику.