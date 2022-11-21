В Москве вырос спрос на услуги визажистов и мастеров маникюра

В октябре-ноябре текущего года москвичи намного чаще записываются в салоны красоты.

Самыми востребованными специалистами сферы красоты на данный момент стали визажисты — к ним жители Москвы записываются на 84% чаще, по сравнению с октябрём-первой половиной ноября прошлого года. Об этом сообщает сайт Москва 24.

Отмечается, что стоимость услуг визажиста зависит от вида макияжа, который хочет клиент: так, лёгкий повседневный вариант обойдётся москвичкам в среднем в 1200 рублей, тогда как за вечерний и свадебный мейк придётся отдать 2500-3000 рублей соответственно.

С не меньшим удовольствием жители столицы ходят к мастерам маникюра, спрос на услуги которых по сравнению с прошлым годом увеличился на 49%. Минимальная сумма, в которую обойдутся красивые ногти — 900 рублей, если речь идёт о покрытии гель-лаком. Цена на более трудоёмкие процедуры, такие как наращивание, стартует от 2000 рублей.

"При выборе специалиста обязательно изучайте отзывы о его работе от других клиентов. Они помогут составить первое впечатление о специалисте, в том числе понять, насколько вам подходит стиль мастера", — такой совет дал руководитель развития категории "Красота и здоровье" на "Авито Услугах" Игорь Санников.